V-Laser | il marchio italiano che spicca tra i brand piu innovativi nel settore delle macchine taglio laser fibra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) - Castelfranco Veneto, 15 Giugno 2023.E' un progetto tutto, VD Industrial Equipments s..r.l. azienda dinamica di Castelfranco Veneto-TV-con centro operativo a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi. VD Industrial Equipments s.r.l. è tra le aziende leader in italia neldegli impianti etecnologie della lavorazione lamiera, nello specifico macchiee pressopiegatrici. L'azienda ha come obiettivo non solo la vendita dei prodotti, ma anche quello di restare al fianco del cliente sempre, in qualsiasi luogo si trovi, garantendo la presenza di esperti e tecnici qualificati ed un servizio di assistenza tecnica di alta qualità. “L'azienda è nata dopo anni di esperienza nella vendita degli impianti industriali di ...