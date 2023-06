Ustionava la figlia di 17 mesi con il deodorante spray | gli avvocati invocano la sindrome di Munchausen

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nel febbraio del 2023, una donna di 27 anni è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti perchéladi 17con del, provocandole delle lesioni. Negli ultimi giorni, gliVincenzo Sparaco e Emmanuele Panza, hanno richiesto che l’imputata venga trasferita dal carcere di San Vittore (dove si trova attualmente) in una struttura alternativa in cui possa continuare a scontare il periodo di detenzione cautelare. Secondo la perizia psichiatrica disposta dai consulenti della difesa, la detenuta è affetta da un disturbo della personalità, ladie, proprio per questo, sarebbe preferibile spostarla altrove. Tuttavia, la giudice per le indagini preliminari Patrizia Nobile, ha respinto la richiesta ...

