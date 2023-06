Uso illecito di bene culturale | sequestrata la Grotta dell’Annunziata

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimoniodi Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, della, situata tra i comuni di Maiori e Minori. Secondo l’ipotesi accusatoria, lanaturale, già sottoposta a vincolo architettonico e paesaggistico in quanto ricadente in area marina demaniale del Parco Regionale dei Monti Lattari e del sito Unesco della Costiera Amalfitana, sarebbe stata illecitamente utilizzata per scopi commerciali, divenendo negli anni un rimessaggio di imbarcazioni e parcheggio di auto gestito da privati senza alcun titolo autorizzativo. La rilevanza storica architettonica e paesaggistica del sito è resa ancora più rilevante ...

Uso illecito di beni culturali: è stato denunciato l'amministratore di una società a Maiori. Aveva utilizzato una grotta per scopi commerciali ...