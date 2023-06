Uruguay | 4-1 in amichevole al Nicaragua

(Di giovedì 15 giugno 2023) A Montevideo, all’Estadio Centenario, l’di Bielsa ha superato in, per 4-1, il. A segno per la Nazionale “Celeste” due volte Zalazar Martinez, Arezo e Brian Rodriguez. Per gli ospiti la rete della bandiera porta la firma di Coronel. Nell’titolare il romanista Matias Vina, di ritorno dal prestito in Premier League al Bournemouth. Il risultato avrebbe potuto essere anche più largo: i padroni di casa hanno fallito un rigore con Arezo. SportFace.

L'Uruguay ha battuto per 4-1 l'Honduras in una partita amichevole giocata allo stadio Centenario di Montevideo. Per la Celeste a segno Arezo dopo ...