Unanimità al Cdm sulla riforma Nordio | cosa cambia

Parole condivise dallo stesso Guardasigilli: "La sorte - dice - ha voluto la coincidenza" dell'approvazione della riforma della giustizia in"con l'evento luttuoso" della morte di Silvio ...A breve il ministro Carlo Nordio illustrerà il provvedimento A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri terminato da pochi minuti a palazzo Chigi ha approvato, all', la riforma della giustizia. A breve il ministro Carlo Nordio illustrerà il provvedimento in conferenza stampa.La premier ha evidenziato che i 10 - 20 milioni che saranno stanziati al"servono per garantire ... in 120 giorni, all'di tutti i partiti, abbiamo detto sì: ora abbiamo bisogno noi e ...

Giustizia, Cdm approva riforma all'unanimità Entilocali-online