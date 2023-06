Una Tesla bianca di fronte Palazzo Chigi. Gli incontri a sorpresa di Musk

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Non è un capo di Stato”, ha detto qualcuno incuriosito da unche viaggiava per le strade del centro di Roma. E infatti era Elon. È durato un’ora l’incontro atra lui e Antonio Tajani, in un vertice un po’ inaspettato, ma non per questo meno importante per il futuro dell’Italia. Il ministro degli Esteri ha ricevuto il proprietario di, Space-X e Twitter per un bilaterale in cui hanno parlato di “automotive e aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia”, ha scritto il vicepremier su Twitter. “Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”, ha aggiunto. Nel pomeriggio, intorno alle 17, il tycoon sudafricano ha fatto ritorno ...