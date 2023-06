Una spedizione in Groenlandia per studiare i cambiamenti climatici

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Al via dall’Italia ladi 3B Meteo per verificare cosa stia realmente accadendo nella fusione dei ghiacci e nella mutazione di flora, fauna ed ecosistemi Uninperda vicino i. Al via dall’Italia ladi 3B Meteo per verificare cosa stia realmente accadendo nella fusione dei ghiacci e nella mutazione di flora, fauna ed ecosistemi. Durante la, che durerà dal 16 al 29 giugno 2023, i meteorologi di 3B Meteo riporteranno quotidianamente i dati sul sito.3bmeteo.com creato per questa occasione. Li attende un fitto programma che si articola in diverse fasi. Già dal 18 giugno il team di 3B Meteo incontrerà una guida locale di origine inuit che ...