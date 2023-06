Una ricca vincita condivisa con ben 6000 scommettitori | la community Tipster trionfa con il pareggio di Cagliari-Bari

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 giugno 2023) La partita tradello scorso giovedì 8 giugno, conclusa ine giocata presso la Unipol Domus, ha regalato un incredibile successo per una scommessa multipla proposta da un esperto delladi Sisal. Le due squadre si contendevano la promozione in Serie A, e anche questa partita era stata inserita in schedina per raggiungere un moltiplicatore di Quota 100. Laha coinvolto oltreappassionati, rendendola la più grande vittoria social di sempre nel campo delle scommesse sportive. Questo risultato straordinario è stato ottenuto grazie alla strategia “Share your talent” di Sisal, che ha introdotto la piattaforma di scommesse social di. Grazie alla realtà digli utenti di Sisal possono ora beneficiare ...