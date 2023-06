Una Challenge su YouTube causa un incidente a Roma | muore un bimbo di 5 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un violento scontro tra un Suv e una Smart hato la morte di undi cinqueche si trovava in auto con la mamma e la sorellina. I guidatori del Suv Lamborghini noleggiato stavano girando un video, probabilmente per unasuche hato l’. La dinamica è ancora da chiarire. Il video per, lache hato l’- Photo Credits ANSAL’, in via Archelao di Mileto, tra la zona di Acilia e Casal Palocco, è avvenuto in una dinamica ancora da chiarire. Il grave impatto hato la morte di un ...