Un unico dispositivo per più account | l' ultima novità di WhatsApp

È in arrivo su WhatsApp una delle novità più attese e richieste dagli utenti: la possibilità di configurare più account su un. A scoprirlo, come sempre, è stata l'attenta redazione del sito WABetaInfo (su segnalazione di un lettore), passando in rassegna le modifiche introdotte dal team di Meta al lavoro ...VEDI SU AMAZON Samsung Galaxy Z Flip4 " Per chi tiene allo stile Se il Galaxy Z Fold4 è unnel suo genere, pensato prettamente per la produttività, il secondo foldable di Samsung ...... che permette aldi collegarsi in maniera sicura e a nascondere (se necessario) l'... La caratteristica che rende davveroquesto servizio è la presenza di connessioni illimitate ...

WhatsApp: più account su un solo dispositivo Punto Informatico

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni su un dispositivo (e/o vi accediamo), quali cookie e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un ...Più account su un unico dispositivo: la funzionalità non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma il team di WhatsApp ci sta lavorando.