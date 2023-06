Un posto al sole | trama 15 giugno 2023 | Nunzio telefona a Chiara

(Di giovedì 15 giugno 2023) Unalregalerà una doppia puntata al pubblico di Rai 3 giovedì 15e le anticipazioni rivelano che ne accadranno di tutti i colori. Innanzitutto, la situazione tra Roberto e Marina sarà tesissima. Dopo il ritorno della Giordano a Napoli, infatti, i due coniugi hanno iniziato a discutere a causa della presenza di Lara Martinelli nella vita del marito e Ferri ha rinfacciato all'imprenditrice di essere andata via e di aver messo in discussione i suoi sentimenti. Nonostante il clima, tuttavia, Roberto proverà a rimettere in piedi il suo matrimonio, ma Marina sarà intenzionata a troncare la loro relazione e valuterà di prendere una decisione drastica ed inaspettata. Intanto, Ornella dovrà fare i conti con l'ingresso di Luca De Santis all'ospedale San Filippo in veste di nuovo primario. La Bruni ...

... un gruppo di campagna con sede a Bruxelles, l'Estonia si colloca al 25°su 49 Paesi in ... 'Ma saremo in grado di mostrare ai nostri politici che ilsplende ancora, che il mare blu è ancora ...Un vero change maker per i miei beauty look che merita untra i Top Team Maggio 2023 . ...performa in modo eccezionale anche sulle iperpigmentazioni cutanee (date da un'errata esposizione al...... i santi e le madonnine chiuse nelle teche e i panni stesi ad asciugare alsono i tratti ... I primi materiali li ho acquistati personalmente, poi gli abitanti delhanno chiesto di partecipare.

Un posto al sole anticipazioni 14 giugno 2023 CiakGeneration

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Sono oltre 18 mila gli aspiranti a un posto da netturbino, in questi giorni è in corso la valutazione dei titoli per redigere la graduatoria dei 3.000 ammessi alla prova scritta. Mentre per l'altro ba ...