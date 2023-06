Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari sul. Inutile la corsa in ospedale dove è ...di visualizzazioni le hanno realizzate vivendo per 50 ore in una scatola di cartone sotto al, ......quando intendi essiccare i fiori senza che sbiadiscano è tenerli al riparo dalla luce del... Ti ricordo, infatti, che è importante mettere i fiori da essiccare in unbuio , ben arieggiato e ......sofferente in unpiù ospitale. Qualche giorno fa, il maschio di giraffa, 3 anni, era stato visto accovacciarsi con la testa sotto un piccolo baldacchino circolare per ripararsi dalcocente.

Un posto al sole anticipazioni 14 giugno 2023 CiakGeneration

Oggi giovedì 15 giugno 2023 Un Posto al Sole va in onda con un’imperdibile doppia puntata trasmettendo gli episodi 6218 e 6219. Proprio così, dopo aver saltato il solito appuntamento lo scorso venerdì ...L’Università di Roma Tre ha dedicato la scorsa primavera un programma di corsi in educazione finanziaria ai propri dipendenti. Un’azione di welfare aziendale e formazione strutturata ...