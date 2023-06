Un matrimonio mostruoso | al cinema il nuovo film con Massimo Ghini la clip esclusiva

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sta per debuttare neidi tutta Italia unitaliano pronto a far ridere ma anche riflettere. Si tratta di Un, una commedia degli equivoci di Volfango De Biasi prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, produzione Italian Internationalcon Rai...

EMILIA ROMAGNA - FULVIO e FEDERICA LUCISANO e RAI CINEMA presentano il TRAILER UFFICIALE di Unun film di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Claudio ...Il 21 giugno , per fortuna, arriva al cinema con 01 Distribution Un, sequel della commedia di Volfango De Biasi e non vediamo l'ora di scoprire cosa gli sia successo per ...Due film in preapertura: Undi Volfango De Biasi e Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence. E poi - continua - Rosario Dawson presenterà il suo ultimo film in anteprima ...

Un matrimonio mostruoso: Una clip in anteprima esclusiva The Wom

Dal 22 al 25 giugno 2023 si terrà a Cagliari la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival: ecco il programma della kermesse.Il giorno del proprio matrimonio è uno dei giorni più felici per gli sposi, che, insieme ad invitati, parenti e amici, celebrano il loro amore. Sono molte le mode e i ...