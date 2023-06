Un incontro per parlare di idee che fanno luce

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Appuntamento alle 18 del 22 giugno al Palazzo delladi Treviso per il secondo evento in programma nell’ambito di “Frequency: lesono”, una rassegna che nasce dal desiderio di condividere con la città di Treviso e il suo territorio occasioni di riflessione, per evidenziare le caratteristiche distintive chedel made in Italy un fattore così apprezzato a livello mondiale. L’intento è quello di dare forma e sostanza alle competenze e alla creatività che caratterizzano il nostro Paese, che si tratti di capacità nel trovare soluzioni, bellezza del patrimonio, senso estetico o abilità nel fare, il tutto toccando le tre aree in cui il genio italiano è universalmente riconosciuto come straordinario e inimitabile. Dunque negli spazi moderni ristrutturati e riqualificati all’interno dell’edificio storico di ...