‘Un Assist per la Colonia’ | sta per cominciare l’edizione 2023

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Unper la Colonia” edizioneprenderà ufficialmente il via soltanto lunedì 19 giugno (come sempre durerà 7 giorni, per chiudere domenica 25), ma sabato 17 si svolgerà la consueta cerimonia di consegna delle double face che rappresenta a tutti gli effetti l’anteprima della manifestazione. Gli oltre 140 iscritti, infatti, sono convocati presso la Colonia elioterapica alle 12 di sabato per ricevere la divisa che, per tutta la settimana, indosseranno durante le attività e i tornei pensati per loro. Il team formato da Cooperativa Bartololongo, Antonino Di Pasquale, Monica Di Rienzo e Massimiliano Tipaldi si ripresenta anche quest’estate con 3 categorie giovanili, consentendo a ragazze e ragazzi nati tra il 2000 e il 2011 di affrontarsi nei tornei 3vs3 e 5vs5. Anche i più piccoli (fino all’anno di nascita 2016) potranno ...