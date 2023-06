Un anno fa la morte di Federico | primo suicidio assistito Italia

... con il presidente che ha definito la sua'una perdita irreparabile' , mentre il suo delfino ... ma il leader laburista britannico Tony Blair , con il quale undopo venne fotografato durante ...E' passato unda quando, il 16 giugno 2022, Federico Carboni, 44 anni, tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale, moriva nella sua casa di Senigallia (Ancona), dopo essersi auto somministrato il ...Il 26 ottobre dell'scorso, in occasione delle dichiarazioni di voto per la fiducia al governo ... La Giunta per le elezioni del Senato oggi ha preso atto formalmente che dopo ladi Berlusconi ...

Bimbo morto a Roma: indagato il 20enne alla guida del Suv. Il ... RaiNews

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Durissime le parole di Unicef sulla strage di pylos, in Grecia: "Quando è troppo è troppo. Un'atrocità che perseguiterà queste coste per anni a venire" ...