(Di giovedì 15 giugno 2023) Come è stato sviluppato l'In una nota la Sant'Anna ha spiegato come il gruppo di ricerca guidato da Nicolò Minghetti abbia indagato la relazione esistente tra le votazioni espresse alla ...

Che differenza c'è trae l'intelligenza artificiale Se l'indica una sequenza di istruzioni necessaria per risolvere un determinato problema e raggiungere un risultato preciso, l'...L'ha evidenziato due elementi che predicono con molte settimane di anticipo l'uscita dal gruppo parlamentare: la maggior inclinazione a partecipare a votazioni segrete rispetto ai colleghi ...L'è stato in grado di distinguere con buona accuratezza tra i deputati in procinto di cambiare gruppo e coloro che vi resteranno. In particolar modo l'ha evidenziato due elementi ...

Un algoritmo prevede il cambio di casacca dei parlamentari TGCOM

Lo studio, pubblicato sulla rivista iScience, ha coinvolto un team multidisciplinare di due istituti della scuola superiore Sant'Anna ...Uno studio pubblicato sulla rivista iScience ha sviluppato un algoritmo che è in grado di stimare la probabilità che un deputato cambi gruppo ...