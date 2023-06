Ultime ore di maltempo | con anticiclone africano arriva il caldo

Quando finisce il maltempo Prima di arrivare a questo meteo stabile e soleggiato, però, faremo i conti per altre 24 - 36con piogge sparse e instabilità specialmente al Centro - Sud dove non ..."La bassa pressione che sta portando forte maltempo al Centrosud - spiega - si allontana verso la Grecia e da domani il tempo migliorerà: attenzione però alle prossime, che saranno ancora a ...Si è distaccata da tempo dall'attuale Pd, che non manca di criticare nei suoi interventi social, ma nellela sua rabbia si è riversata sulla Johns Hopkins University , uno degli istituti ...

Silvio Berlusconi morto, l’allarme all’alba per un “evento acuto”: le ultime ore del… Il Fatto Quotidiano

«Dobbiamo svecchiare i linguaggi. Sfruttare le potenzialità del digitale. E mettere in dialogo il passato con la contemporaneità». Parla Massimo Osanna, ...Classico appuntamento al Sachsenring: da venerdì 16 a domenica 18 giugno ci sarà Gran Premio di Germania 2023, settimo round stagionale del Motomondiale dopo il fine settimana del Mugello e prima dell ...