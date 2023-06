Ultime Notizie – stavolta non c’è colpa vittime

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Stessa situazione, stessa palazzina crollata nel terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila, stesso fascicolo e processo. Ma per alcune dellec’è il 30% di corresponsabilità nella propria morte, perché non uscirono di casa alle 3.32 di quella terribile notte e rimasero a dormire; e per altre invece non è stata rilevata alcuna responsabilità. A tornare a far parlare della sentenza del giudice dell’Aquila Monica Croci, che l’ottobre scorso, in un procedimento civile, concesse il risarcimento parziale ai familiari di tre giovani– Ilaria Rambaldi, Paolo Verzilli e Alberto Guercioni – perché una porzione della, per quanto accaduto, secondo lei, è da attribuire alle stesse, è una nuova sentenza. I fatti riguardano il crollo del palazzo di Via Campo di Fossa. Costruzione di sei piani sotto cui ...