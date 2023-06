Ultime Notizie Roma del 15-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale l’esercito ucraino sta avanzando sul fronte nostante la potenza e resistenza delle truppe russe in particolare nel sud del paese ho detto la vice ministra della Difesa Ucraina durante una conferenza stampa nel sud a Inoltre lì c’è stata una avanzata graduale ma decisa dell’esercito anche se nemico Stavo pulendo una forte Resistenza la controffensiva delle truppe ucraine va avanti da una settimana ma chi è attivato solo tre delle 12 Brigate ha dettate il grosso delle forze in stand-by lo Sostengono gli analisti occidentali come li porta router sul suo sito naufragio di migranti almeno 79 profughi partite della Juve diretta in Italia sono morti al largo del Peloponneso ieri il timore però che il bilancio delle vittime sia molto più pesante Il peschereccio ...