Ultime Notizie Roma del 15-06-2023 ore 17 | 10

(Di giovedì 15 giugno 2023)dailynews radiogiornale l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano puramente gli After in apertura di giornale la città Portuale di Odessa nel sud dell’Ucraina è stata colpita nelle prime ore di oggi da un raid aereo Russo ho detto il comando meridionale dell’ esercito ucraino spiegando che è stato condotto con droni e dicendo gli abitanti di restare nei rifugi perché c’è la minaccia di un ulteriore attacco con missili i militari ucraini riferiscono inoltre che una ventina di droni sono stati abbattuti dalla contraerea Ok intanto nuovo attacco condotto con missili da crociera e droni kamikaze iraniani nella notte contro la città natale del presidente zielinski Come spiega il sindaco nell’attacco condotto dalle forze armate russe sono state subito due imprese industriali provocando danni significativi ed è stato ferito un uomo di 38 anni ...

Ancora più defilato, quindi, Gregorio Fontana: eletto alla Camera per cinque legislature, già responsabile organizzativo di Forza Italia, alleelezioni non ha vinto in Veneto. Quanti sono in ...Nelle scorse settimane si è parlato di Bayern Monaco, nelleore di un interessamento del ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le15 giugno - 11:19... ha causato oltre 2.000 morti secondo l'organizzazione Armed Conflict Location and Event Data Project Tra levittime si registra quella di un governatore provinciale della regione del Darfur. ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

La Procura federale belga ha revocato il mandato di arresto europeo emesso nel confronti dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, coinvolto nel cosiddetto Qatargate. (ANSA) ...Il fotografo non voleva essere assente alla collezione degli insulti più pesanti nei confronti del Cavaliere, recentemente scomparso ...