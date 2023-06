Ultime Notizie Roma del 15-06-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio violento scontro tra un Suv è una Smart ache ho usato ieri la morte di un bimbo di 5 anni che viaggiava con la madre e la sorellina di 3 anni di incidente in via archelao di Mileto tra la zona di Acilia e Casal Palocco è venuto in una dinamica ancora ora al vaglio degli inquirenti il Suv Lamborghini preso a noleggio da due giorni era guidato da un ventenne con a bordo altre 4 persone secondo una prima ricostruzione le persone a bordo del SUV potrebbero essere state distratta dei telefoni delle videocamere usate per girare un video le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani a bordo per verificare chi stava girando in quel momento il video già acquisito dagli investigatori Forse per una Challenge su YouTube a confermare questa ...