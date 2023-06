Ultime Notizie Roma del 15-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio quando hai saputo più di 5 anni era morto un incidente stradale il padre del piccolo Manuel Proietti ha tentato di farsi giustizia da solo l’uomo Infatti ha cercato di aggredire il giovane conducente del Suv Lamborghini 20 anni che ha Travolta Casal Palocco la Smart su cui viaggiavano la moglie e l’altra figlia quest’ultimo è ricoverata in gravi condizioni in padre è stato bloccato dai vigili dai poliziotti sulla vettura di grossa cilindrata c’erano 5 youtuber che secondo alcune testimonianze stavano girando un video Forse per una sfida sui social il maltempo continua ad abbattersi sull’Italia soprattutto al centro-sud oggi allerta arancione in Abruzzo Basilicata Calabria Molise Puglia e il sindaco Vincenzo voce ha deciso la chiusura scopo prudenziale di ville e parchi ...