Ultime Notizie Roma del 15-06-2023 ore 12 | 10

(Di giovedì 15 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’ennesima tragedia del mare rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo un peschereccio con a bordo centinaia di migranti Forse fino a 750 persone per Bibbia per raggiungere L’Italia si è capovolto ieri nelle acque dell’egeo a 47 miglia nautiche da virus nel sud del Peloponneso in Grecia dopo una giornata di ricerche soccorse non senza denuncia della LG che accusano te né di non aver avviato l’operazione di salvataggio sono stati recuperati 78 corpi un centinaio di persone sono state tratte in salvo le ricerche dei sopravvissuti continuano mentre i giornali che riportano la testimonianza di un medico dell’ospedale di kalamata al quale un superstite ha detto della presenza di oltre 100 bambini nelle stive del peschereccio notizia finora ...