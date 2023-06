Ultime Notizie Roma del 15-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023)dailynews radiogiornale giovedì 15 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio applausi e cori per l’ultimo saluto a Berlusconi l’arcivescovo delpini uomo di vita amore gioia 6 qui e solenni sono terminati tra gli applausi con circa 15.000 affollate in piazza del Duomo presenti le più alte cariche istituzionali con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni voltiamo ora pagina sono finora 79 le vittime accertate del naufragio di un peschereccio al largo delle coste della Grecia ha ribaltato sti 47 miglia nautiche a sud-ovest di Pylos nel Peloponneso l’ha riferito la guardia costiera greca che sta finendo le operazioni di salvataggio le persone tratte in Salvo sono 104 di queste 14 sono state trasferite all’ospedale di kalamata me dispersi sono centinaia sono imbarcazione c’era probabilmente di 700 ...