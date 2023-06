Ultime Notizie – Pentagono | ‘patto storico’ sulla sicurezza per arginare Cina nel Pacifico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilavrà libero accesso, ”senza impedimenti”, alle basi militari della Papua Nuova Guinea. E’ un ”patto storico” per laquello raggiunto dagli Stati Uniti, con l’obiettivo dilanel. Le forze armate statunitensi quindi potranno posizionare truppe e navi nei principali porti e aeroporti. Tra queste, la base navale di Lombrum sull’isola di Manus e un porto marittimo nella capitale Port Moresby. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione