Ultime Notizie – “Non partecipiamo a beatificazione e non dimentichiamo”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Io non ho mai conosciuto Berlusconi e posso dire che il mio impegno e di molti della mia generazione nasce in contrapposizione al berlusconismo e a quello che ha significato per l’Italia quella stagione. Per me il patto del Nazareno è stata una frattura forte”. Così Elly Schlein a Sktg24. “C’è il rispetto che si deve anche a un acerrimo avversario ma nonalladi Berlusconi perché noncosa ha voluto dire per questo Paese tra leggi ad personam, conflitto d’interesse, mercificazione con la compravendita di senatori e battute sessiste”, ha aggiunto la segretaria del Pd sottolineando: “Abbiamo trovato una forzatura inopportuna la richiesta di tre giorni di lutto nazionale“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione