Ultime Notizie – Nations League 2023 | Spagna-Italia 2-1 | azzurri ko in semifinale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Labatte 2-1 l'nella secondadidisputata allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Al vantaggio degli iberici con Yeremy Pino al 3?, replica Ciro Immobile su rigore all'11'; di Joselu all'88' il gol che decide il match. Gli iberici sfideranno domenica 18 giugno la Croazia per il titolo; mentre gli, sempre domenica, giocheranno contro i padroni di casa dell'Olanda per il terzo posto.