Ultime Notizie – l’attaccante firma fino al 2026

(Di giovedì 15 giugno 2023) Primo movimento di mercato per il Napoli 2023/24.Giovanni Simeone rimarrà a disposizione dei campioni d'Italia. Ad annunciarlo lo stesso club azzurro con un comunicato: "La SSC Napoli comunica di aver esercitato l'opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall'Hellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeoneal 30 giugnocon opzione di prolungamento di contratto da parte del Clubal 30 giugno 2027".