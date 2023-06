Ultime Notizie – La 1000 miglia riparte da Roma

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Freccia Rossa è ripartita dalla Capitale alle prime luci del giorno con i partecipanti chiamati ad affrontare la tappa più lunga della2023: 630 Km con 4 blocchi di Prove Cronometrate, 3 Prove di Media, 5 Controlli Timbro e 3 Controlli Orari. Sulla linea di partenza è ancora fresca negli occhi dei partecipanti l’emozione vissuta la notte precedente, fra la folla festante lungo la passerella di Via Vittorio Veneto e davanti all’imponenza dell’Altare della Patria, che al rombo gentile dei motori a bassi giri sembrava ancora più bello. Nel corso della presentazione delle auto in pedana, hanno fatto il loro intervento fra gli altri anche Rudy Zerby, Giancarlo Fisichella e Sonny Colbrelli. A rendere irripetibile la serata però è stato l’arrivo della Maserati C20 Cielo del progettoAutonomous ...

Geopolitiche - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha terminato la sua visita negli Usa ... Il ministro italiano ha infatti avuto fitti contatti nellesettimane con le autorità ......9%, nel tentativo del governo di sostenere una ripresa dell'economia del Paese, alla luce di diversi dati macroeconomici che hanno deluso le attese nellesettimane. Record disoccupazione ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito " La morte del re delle tv e ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: bombardamenti e droni su Odessa, allarme aereo su 12 Regioni Virgilio Notizie

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Sviluppo sostenibile" invece di "crescita". Anche il calcio, e specie quello italiano, si deve adeguare a questo cambiamento per affrontare il futuro senza rischiare crisi dra ..."L'idratazione è davvero fondamentale ed indispensabile per l'essere umano, infondo siamo composti per il 70% di acqua. Non bisogna sentirsi obbligati a bere, ma basta anche bere poco e spesso, ad ...