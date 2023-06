Ultime Notizie – ipotesi video per sfida online

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo il grave incidente stradale di ieri pomeriggio in zona Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. Il piccolo si trovava in una Smart Forfour, sulla quale viaggiava con la madre e la sorella di quattro anni rimaste ferite, che si è scontrato con un suv Lamborghini con a bordo cinque ragazzi. Il giovane alla guida dell’auto, che era stata presa a noleggio, è ora indagato mentre le posizioni degli altri quattro giovani sono al vaglio dell’autorità giudiziaria nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Le indagini dovranno accertare dunque anche eventuali responsabilità degli altri giovani presenti in auto e verificare se nei momenti precedenti stessero girando unda postare poi sui social per unae se in ...