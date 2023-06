Ultime Notizie – Incidente a Ventimiglia | auto precipita in burrone | 3 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Gravedove un Defender dell’Istituto geografico militare con quattro persone a bordo èto in unnella frazione di Latte, sulle alture della città di confine: il bilancio è di tree un ferito grave. Due sonosul colpo, un terzo dopo essere stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’è accaduto intorno alle 10. Il fuoristrada ha fatto un volo di oltre 30 metri cappottandosi più volte. Sul posto anche il personale del Soccorso alpino e speleologico Liguria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione