Ultime Notizie – he Borderline | sdegno web per video YouTuber prima incidente Casal Paolocco

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Vi propongo una challenge! Un’ora dentro una stanza, solo voi ed il padre di Manuel. Con tutta la serie di disadattati che vi segue, sarebbe ora chiudere questo tipo di contenuti e voltare pagina”. E’ solo uno dei commenti lasciati sotto a uno dei tantissimisul canale dei The, il gruppo diche sarebbe coinvolto nel gravestradale di ieri pomeriggio in zonaPalocco, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. I ragazzi si trovavano a bordo di un suv Lamborghini, impegnati in una delle tante challenge che proponevano da anni: non scendere dalla macchina per 50 ore. Lo avevano già fatto con una Fiat 500, stavolta ci erano quasi riusciti con il suv, schiantatosi poi in via Archelao di Mileto, all’incrocio con via di Macchia Saponara, contro la Smart guidata ...