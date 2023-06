Ultime Notizie – Giulia Tramontano | al via analisi sui pc della vittima e di Impagnatiello

(Di giovedì 15 giugno 2023) Al via il conferimento “dell’incarico peritale per l’estrazione delle copie forensi dei dispositivi informatici” in possesso di Alessandroe di(all’appello manca ancora il suo cellulare) sequestrati nell’abitazione di Senago, alle porte di Milano, dove il 27 maggio la 29enne incinta al settimo mese è stata uccisa con 37 coltellate dal compagno. Al conferimento sono presenti i legali delle parti, tra cui l’avvocato Giovanni Cacciapuoti che tutela gli interessifamiglia. Un accertamento che si inserisce nella già lunga serie discientifiche che i carabinieri stanno compiendo fin dal ritrovamento del corpo senza vita die che dovranno dare risposte sul coltello usato e sulla dinamica ...

Dal maltempo alla canicola in poche ore: già da venerdì 16 giugno il tempo migliorerà grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, ma ci saranno ancora residue piogge, temporali e nubifragi. E' ...Nel corso dellesettimane al fine di prevenire potenziali pericoli per i consumatori e per l'ambiente derivanti da un utilizzo non conforme dei fitofarmaci in agricoltura, i carabinieri della stazione ......del 4% a seguito della decisione della Federal Reserve di sospendere i tassi di interesseA ... Cardano ( ADA ) è attualmente in calo del 3,4% nelle24 ore, mentre Polygon ( MATIC ) e ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: bombardamenti e droni su Odessa, allarme aereo su 12 Regioni Virgilio Notizie

Dall’inizio del conflitto nel Nagorno Karabakh, negli ultimi 30 anni, le vittime delle mine sono state oltre 3.300, secondo i dati forniti da Baku. E per l’Azerbaigian è necessaria una mobilitazione ...Chi ha potuto, ieri, si è presentato sotto la Madonnina per salutare per l'ultima volta Silvio, perché per parlare di lui, come per i veri grandi, basta solo il nome. Ma lì c'era anche chi non ha ...