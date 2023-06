Ultime Notizie – Giro di Svizzera | Mader in gravi condizioni dopo caduta in un burrone

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il ciclista della Bahrain Victorious Ginoè inla terrificanteoggi nella quinta tappa deldia La Punt. Il 26enne elvetico è uscito di strada ed è precipitato in ununadi diversi metri. Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato privo di sensi, rianimato sul posto e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Coira. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Gino”, ha scritto il suoi team sui social. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione