Ultime Notizie – Elon Musk a Palazzo Chigi | un’ora di incontro con Tajani

(Di giovedì 15 giugno 2023) A bordo di una Tesla bianca,ha lasciato. A sorpresa, il numero uno di Twitter e della casa automobilistica statunitense di alto lusso stamane è stato nella sede del governo circae avrebbe incontrato, viene riferito, il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le carte che costudiscono ledecisioni del Cavaliere sono sotto l'attento sguardo del notaio ... Secondo leche circolano in queste ore sembra che Silvio Berlusconi non abbia modificato ...Gossip di oggi 15 giugno 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 15 giugno 2023 troviamo le curve pericolose di Elodie, Paola di Benedetto e Belinda Bencic . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 15 giugno 2023: Diletta Leotta a ...Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli agenti della Squadra Fluviale Tevere e Acque Interne della Questura di Roma nel corso del quotidiano pattugliamento del fiume. I poliziotti si sono ...

Incidente a Casal Palocco a Roma: Suv di youtuber travolge Smart e uccide Manuel, 5 anni. I video postati in Rete prima dello schianto Corriere Roma

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...La giovane ballerina è sempre rimasta in silenzio nei confronti di qualsiasi tipo di fake news sul suo conto, tranne per quest’ultima dove le viene diagnosticato la malattia di Huntington, una ...