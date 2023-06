Ultime Notizie – Digitale | boom di prenotazioni via internet per ombrelloni e lettini

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per l’estate 2023 èdiviaper, tanto che il sito Spiagge.it ha registrato un incremento del 110% rispetto alledel 2022. Il portale italiano per la prenotazione die la gestione degli stabilimenti balneari, ha infatti rilevato un aumento diquest’anno del +110% rispetto allo scorso anno. Il ticket medio raddoppia, indice del fatto che online gli utenti stanno prenotando sempre di più periodi lunghi e non solo la singola giornata al mare. Una crescita, sottolineano gli analisti, “che conferma anche l’interesse da parte dei gestori degli stabilimenti ad aprire un canale di comunicazione online: gli stabilimenti registrati sul portale Spiagge.it sono cresciuti del +50% ...

Ancora più defilato, quindi, Gregorio Fontana: eletto alla Camera per cinque legislature, già responsabile organizzativo di Forza Italia, alleelezioni non ha vinto in Veneto. Quanti sono in ...Nelle scorse settimane si è parlato di Bayern Monaco, nelleore di un interessamento del ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le15 giugno - 11:19... ha causato oltre 2.000 morti secondo l'organizzazione Armed Conflict Location and Event Data Project Tra levittime si registra quella di un governatore provinciale della regione del Darfur. ...

Johnny Depp ha preso i soldi da Amber Heard e li ha dati tutti in beneficenza Corriere della Sera

Il Bakia rinforza l'attacco con Tommaso Ambrosini, classe 99, nell’ultima stagione a Cervia dove ha realizzato gol importanti. Ritorna il jolly Francesco Baronio.(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Abiti con materiali riciclati. Realizzati con trucioli di legno, cartone e tappi di sughero. Creatività e sensibilità green: così l'istituto comprensivo La Marmora di Monse ...