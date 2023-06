Ultime Notizie – Calcio | Vinicius guiderà speciale comitato antirazzismo

(Di giovedì 15 giugno 2023)Jr, attaccante del Real Madrid,unodella Fifa composto da giocatori che suggeriranno punizioni più severe per comportamenti discriminatori nel. Lo ha detto il presidente della federazione, Gianni Infantino. L’attaccante brasiliano ha subito insulti razzisti da parte dei tifosi quando il Real Madrid ha affrontato il Valencia a maggio. Infantino ha anche spiegato che la Fifa oltre a punizioni disciplinari intraprenderà anche azioni legali contro gli autori di abusi nei paesi in cui il razzismo si verifica nelle partite di. Gianni Infantino ha incontrato l’attaccante del Brasile e del Real Madrid Vinícius Júnior, vittima di diversi scioccanti episodi di razzismo mentre giocava per il suo club in questa ...

Lo ha dichiarato il capo dell'Aiea Rafael Grossi, che oggi ha visitato la centrale occupata dalle forze russe. Nuova notte di allarmi antiaerei in Ucraina, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa ...... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSecondo leindiscrezioni, Apple starebbe già al lavoro su un Vision Pro low cost , che dovrebbe arrivare nel 2025 ad un prezzo significativamente più basso rispetto ai 3499 Dollari richiesti ...

Ucraina ultime notizie. Putin: potremmo creare zona di sicurezza in Ucraina e uscire dall’accordo ... Il Sole 24 ORE

Idea Guido Rodriguez per il centrocampo del Milan: Geoffrey Moncada al lavoro in vista del prossimo mercato estivo ...Il 15 Giugno, si celebra in tutto il pianeta la Giornata Mondiale del Vento, un'occasione per promuovere l'energia eolica come fonte rinnovabile e sostenibile di produzione di energia. Il Global Wind ...