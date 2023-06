Gli attivisti di "" hanno bloccato il ponte Europa sull'autostrada del Brennero (A13), in Tirolo. Gli ambientalisti si sono seduti sulla carreggiata, rendendo impossibile il passaggio in direzione sud,...L'infrastruttura didi kevin., avendo accesso alla più ampia copertura di API bancarie in Europa, è in grado di offrire la propria piattaforma tecnologica dia ...Si tratta di 32 mm in più di lunghezza e 5 mm in più di altezza, rispetto all'attuale. ... Probabilmente, si tratta dell'Tiguan endotermica visti i piani di elettrificazione di ...

Ultima Generazione blocca l'autostrada del Brennero in Tirolo Agenzia ANSA

Gli attivisti di "Ultima Generazione" hanno bloccato il ponte Europa sull'autostrada del Brennero (A13), in Tirolo. (ANSA) ...Sace e UniCredit a sostegno di Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, Pvc, alluminio e ferro, con una garanzia green a copertura del dopp ...