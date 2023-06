Ufficio | perché un muro può servire

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 giugno 2023) Abbattere i divisori degli uffici per ottenere «open space» ha molte controindicazioni. E anche le barriere tra gli Stati, a volte, hanno ragioni vitali. Arridateci i muri. Non riesco a capire questa mania di volerli sempre tirare giù. «Abbattiamo i muri», «Basta muri», «Costruiamo un mondo senza muri». Ma ne siamo sicuri? I muri, e le mura, sono da sempre un segno di civiltà. Le comunità si sono sviluppate sotto le mura. O meglio: dentro le mura. Protette dalle mura. E poi pensateci: quando torniamo a casa, alla sera, dopo una giornata di lavoro, non siamo forse sereni fra le «nostre quattro mura»? Che cosa c’è di più rassicurante? Le nostre «quattro mura». Le pareti servono a dividere l’esterno dall’interno, il bagno dal salotto, i malintenzionati dalla nostra quiete, gli odori di cucina dalla camera da letto. Servono a darci conforto, sicurezza, vita. Se non avessimo i muri o le ...