UFFICIALE – Kvaratskhelia rinuncia all’Europeo Under 21 con la sua Georgia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Khvicha, stella del Napoli, ha annunciato ufficialmente la suaalla partecipazione21. Khvicha, stellana del Napoli, ha annunciato ufficialmente la suaalla partecipazione21. Il giocatore ha rivolto un messaggio ai suoi connazionalini per comunicare la sua decisione. “È un grande onore far parte di una squadra che tra pochi giorni si giocherà i campionati europei. Tuttavia, dopo una stagione così lunga e impegnativa, è difficile per me affrontare un’altra competizione così importante in così poco tempo.”ha voluto chiarire la sua posizione ai tifosini che speravano ...