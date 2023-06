Ufficiale | il Napoli ha riscattato Simeone dall’Hellas Verona

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto: ilhaGiovanni. La società di De Laurentiis ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto di tutto il cartellino del Cholito che era di proprietà del. Versati 12 milioni nelle casse della società veneta. Incassati gli 11,5 milioni dal riscatto del Monza di Andrea Petagna, obbligatorio con la salvezza in Serie A dei brianzoli, ilha praticamente girato l’intero ammontare all’Hellas per l’acquisto di. Contratto fino al 30 giugno 2026 per l’attaccante argentino, con opzione di prolungamento di contratto da parte del Club fino al 30 giugno 2027. L'articolo proviene da Anteprima24.it.