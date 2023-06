Ufficiale | diventa un calciatore del Napoli | spesi 12 milioni di euro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilsi è adoperato a concludere un’operazione scandita da tempo:12diper acquistare il. AGGIORNAMENTO ORE 15 – La notizia era nell’aria, ma ora èta: ilha esercitato l’opzione per il riscatto di Giovanni Simeone dal Verona. Il club azzurro ha versato 12dinelle casse della società scaligera: il centravanti argentino è così adesso di proprietà del. ORE 11 – Come riferito dall’edizione di oggi de La Repubblica ilha due strade: pagare la cifra pattuita al Verona la scorsa estate, 12di, o in alternativa fare una trattativa per l’attaccante argentino, ...