Ue | pronti 490 mln per adeguare la sede del Parlamento europeo alle sue stesse norme ambientali

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’Ue investe, sì, ma su se stessa. L’ufficio di presidenza delsta valutando una ristrutturazione dell’edificio Paul-Henry Spaak che ospita l’emiciclo per le sessioni plenarie a Bruxelles per renderlo conformeregole europee in materia ambientale. La ristrutturazione lascerà

... 5000 dallo stato, per uno sconto complessivo di 9000 che porta la Model 3 a costare 32.. ... Volete valutare il passaggio alla mobilità elettrica ma non sietea rottamare l'auto principale di ...Saranno in più di 58mila questa sera sugli spalti del San Nicola,a farsi sentire e a spingere la squadra di Mignani in questa finale che rappresenta uno degli ...di 56.000 spettatori (55.). ...Saranno attivati da lunedì i 14 punti vaccino in tutta la regione e saranno 320 i vacciniad […] Cronaca Calizzano, auto si ribalta sulla SP: cinque codici verdi Posted on 1 Gennaio ...

Oggi vertice per i biglietti di Istanbul. Maxi-schermo al Meazza verso ... Sportitalia

Lunghe file per l'ingresso si sono formate già prima delle 17.30, orario di apertura dei cancelli: l'entusiasmo di un'intera città per la finalissima ...Lunghe file per l'ingresso si sono formate già prima delle 17.30, orario di apertura dei cancelli: l'entusiasmo di un'intera città per la finalissima ...