È atteso nel pomeriggio l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia. ( Articolo in ... i nostri approfondimenti La corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle, i ...Per goderne appieno bisognava giocare secondo ledettate dall'economia del libero mercato. D'... e la premiersta persino peggiorando la situazione: il suo "decreto 1 maggio" allenta ...... "Via Berlusconi no, a me piace rispettare lee solo a dieci anni dalla morte si può ... Berlusconi: figli già divisi sull'eredità Le mani disull'eredità politica di Berlusconi Cairo sogna ...

Ue: Meloni, 'regole patto stabilità difendano investimenti strategici' Gazzetta di Modena

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Quanto all’economia”, con il primo ministro maltese Robert Abela “abbiamo discusso delle prossime riforme, del patto di stabilità e crescita, della necessità di difendere ...Giorgia Meloni è tornata a parlare del tema migranti. Nelle dichiarazioni alla stampa insieme al premier maltese Robert Abela, dopo il loro incontro, il premier ha detto: "Conveniamo sul fatto che sen ...