nazionale che dovrebbe essere dichiarato per personalità o tragedie aventi un carattere unificante per la Repubblica, come la morte di ex Presidenti della Repubblica". Per queste ragioni, l'...Montanari rispetto alla scelta di non celebrare ilnazionale all'interno del proprio Ateneo''. ''Comunichiamo quindi - concludono - che la rappresentanza diTrento si dissocia, per ......

Udu, 'lutto nazionale per Berlusconi è scelta sbagliata' Euronews Italiano

Sul lutto nazionale per la morte di Berlusconi è netta la posizione dell'Unione degli Universitari, il più grande sindacato studentesco: "Siamo contrari alla decisione senza precedenti del governo. (A ...Rettori di università, studenti, sindacati, sindaci: tanti contestano cordoglio nazionale e bandiere a mezz’asta. “L'ex premier ha ...