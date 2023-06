Ucraina-Russia | raid contro Odessa e Kryvyi Rih

Arrivano in Bielorussia le prime armi nucleari fornite dalla. Il dittatore Lukashenko ha detto che Minsk non esiterebbe ad usarle in caso di attacco. La controffensivaè in crescendo e ciò spinge gli invasori a compiere più raid. Controffensiva ...Gli eserciti e le forze in campo die dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare ...... sei abbattuti e tre bloccati, fa sapere il governatore della regione annessa alla. Contemporaneamente, droni russi hanno sorvolato Odessa, respinti dalla contreaerea. Particolarmente ...

Attacco russo con droni su Odessa: "tutti respinti". Controffensiva, Kiev: battaglie feroci - Aggiornamento del 15 Giugno delle ore 07:21 - Aggiornamento del 15 Giugno delle ore 07:21 RaiNews

E il piano coincide con i tempi della guerra in Ucraina. Il 28 febbraio del 2022, mentre l'attenzione era tutta sull'invasione russa dell'Ucraina di quattro giorni prima - il dittatore Lukashenko, ...La città portuale di Odessa, nel sud dell’Ucraina, è stata colpita nelle prime ore di oggi da un raid aereo russo. Lo ha detto il comando meridionale dell’esercito ucraino, spiegando che l’attacco è s ...