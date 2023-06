Ucraina-Russia | raid contro Odessa e Kryvyi Rih

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – La città portuale di, nel sud dell’, è stata colpita nelle prime ore di oggi da unaereo russo. Lo ha detto il comando meridionale dell’esercito ucraino, spiegando che l’attacco è stato condotto con droni e dicendo agli abitanti di restare nei rifugi perché ”c’è la minaccia di un ulteriore attacco con missili”. I militari ucraini riferiscono inoltre che una ventina di droni sono stati abbattuti dalla contraerea. Intanto nuovo attacco condotto con missili da crociera e droni kamikaze iraniani nella notteRih, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky nella regione di Dnipropetrovsk nell’centrale. Come spiega il sindaco della città, Oleksandr Vilkul, nell’attacco condotto dalle forze armate russe ...

Tra i crescenti timori per la sicurezza alimentare, le crisi consecutive della pandemia COVID e l'invasione dell'da parte della, la proposta si è trovata al centro di una tempesta ...... tra le altre misure, per prendere le distanze dalla vicina, dicono gli analisti. Dopo l'invasione dell'da parte di Mosca, molti temono che l'Estonia - membro della NATO e dell'Unione ...... ha riferito il Comando meridionale dell'. Laha lanciato quattro missili da crociera Kalibr contro la città portuale, due dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree. Uno dei ...

Attacco russo con droni su Odessa: "tutti respinti". Controffensiva, Kiev: battaglie feroci - Aggiornamento del 15 Giugno delle ore 08:38 - Aggiornamento del 15 Giugno delle ore 08:38 RaiNews

rinforzata dalle forniture di droni iraniani per bombardare l’Ucraina. “Questa dinamica ha determinato la collusione tra russi e iraniani, entrambi desiderosi di vederci fuori dalla Siria. E non so ...Un video girato dall'interno di un mezzo militare, mostrerebbe un carro armato Leopard ucraino, adagiato su un fianco nel fango: sarebbe stato colpito da una mina, esplosa a Zaporizhzhia. I soldati ...