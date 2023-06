Ucraina | prosegue la controffensiva | Avanti nonostante la forte resistenza russa | Aiea | piano di assistenza a Kiev dopo il crollo della

...essere accusati di coinvolgimento in organizzazione terroristica e di aver preso parte a quelle che il governo russo sostiene essere azioni per rovesciare i delegati sostenuti da Mosca nell'...Nuova notte di allarmi antiaerei in, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa e Karkiv e nel Dnipropetrovsk.la controffensiva di Kiev. Intanto il direttore dell'Aiea, Mariano Grossi, ha presentato a Zelensky un ...Nuova notte di allarmi antiaerei in, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa e Karkiv e nel Dnipropetrovsk.intanto la controffensiva di Kiev. Oggi a Bruxelles vertice dei ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: 3 civili uccisi in 24 ore. Grossi a Zaporizhzhia. LIVE Sky Tg24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 477. Prosegue la controffensiva di Kiev, che assicura: "Avanziamo lentamente, ma in modo costante". A Bruxelles si tiene il vertice dei ministri della Difesa dell ...Guerra Ucraina - La diretta di oggi 15 giugno 2023. Nuova notte di allarmi antiaerei in Ucraina, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa e Karkiv e nel Dnipropetrovsk. Prosegue intanto ...