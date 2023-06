Ucraina | Polonia completa costruzione recinzione confine con Bielorussia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Varsavia, 15 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Guardia di frontiera polacca ha confermato ilmento dei lavori per l'installazione di unaelettrificata lungo tutto ilcon la. Questaservirà da "elemento importante" per la protezione del territorio nazionale, anche se "l'elemento più importante" continueranno ad essere le stesse guardie di frontiera. Laè stata eretta lungo i 206 chilometri che delimitano il territorio nazionale di entrambi i Paesi. Inoltre, è dotato di circa 3.000 telecamere di registrazione diurne e notturne, oltre che termiche. Il suo costo approssimativo ammonta a più di 1.500 milioni di euro. "La barriera è la risposta alla pressione migratoria organizzata dal regime bielorusso, che va avanti dalla ...

... che avrebbe appreso la notizia da fonti dell'intelligence militare, secondo le quali ...trasportato con un'aeroambulanza delle forze armate ucraine fino alla base militare di Rzeszow in,...... che avrebbe appreso la notizia da fonti dell'intelligence militare, secondo le quali ...trasportato con un'aeroambulanza delle forze armate ucraine fino alla base militare di Rzeszow in,...... un totale di 10.000 uomini divisi tra Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,, ... Secondo Mosca, l'Alleanza Atlantica è responsabile della guerra in. Il presidente russo ...

I polacchi sono meno disposti ad aiutare i rifugiati ucraini. Il sondaggio EURACTIV Italia

Esercitazioni militari e nuovi equilibri geopolitici: a seguito della guerra in Ucraina, la Nato torna ad essere un attore chiave ...Il blocco dell'est fa a gara a chi corre di più sul riarmo e spinge per una rapida adesione dell'Ucraina (per cui si studia un fantomatico Quad europei).